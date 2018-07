Harare (AFP) Nach Protesten von Regierungsgegnern in Simbabwe hat die Polizei ein einmonatiges Demonstrationsverbot in der Hauptstadt Harare verhängt. Die Maßnahme gelte von Freitag an, erklärte Harares Polizeichef Newbert Saunyama am Dienstag in der staatlichen Zeitung "Herald".

