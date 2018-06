Bamberg (SID) - Die deutschen Basketballer haben ihre Niederlagenserie beendet und die Chance auf das EM-Ticket gewahrt. Am vorletzten Spieltag der Qualifikation gewann die Mannschaft von Bundestrainer Chris Fleming in Bamberg 78:58 (43:28) gegen Österreich, damit fällt die Entscheidung am Samstag (19.00 Uhr) bei Gastgeber Niederlande in Leiden.

Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) hat durch ihren dritten Sieg weiter die Chance, sich als Gruppensieger zu qualifizieren. Da die Niederlande am späten Abend nach hartem Kampf gegen Schlusslicht Dänemark gewann (98:88 n.V.), ist dafür am Wochenende bei den Orange Lions aber ein Sieg mit fünf Punkten Unterschied oder mehr nötig. Nur die sieben Ersten und die vier besten Zweiten qualifizieren sich für die EuroBasket.

Als bester Werfer im DBB-Team kam gegen die Österreicher Johannes Voigtmann auf 19 Punkte. Zuletzt hatte das deutsche Team Pleiten gegen die Niederlande (71:75) und in Dänemark (102:106 n.3.V.) kassiert.