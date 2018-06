Ludwigshafen (AFP) Während der Fahrt hat ein Autofahrer im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen Bereitschaftspolizisten mit einer Bierdose zugeprostet - und sich prompt ein Bußgeldverfahren eingehandelt. Wie die örtliche Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr der 26-Jährige am Vorabend an einem Einsatzfahrzeug vorbei. "Die Beamten im Fahrzeug staunten nicht schlecht, als er ihnen freundlich mit einer Bierdose zuprostete und daraus trank", hieß es weiter.

