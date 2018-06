Münster (AFP) Acht Jahre nach dem Tod der Kadettin Jenny Böken auf dem Segelschulschiff "Gorch Fock" hat die Justiz eine Entschädigungsklage ihrer Eltern abgelehnt. Das Oberverwaltungsgericht Münster entschied am Mittwoch in einer Berufungsverhandlung, dass die Eltern keine Entschädigung wegen des Todes ihrer Tochter verlangen könnten. Das Gericht argumentierte in seinem Urteil, dass Böken als Ausguck auf dem Vordeck des Segelschiffs keiner "besonderen Lebensgefahr" ausgesetzt gewesen sei.

