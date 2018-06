Hamburg (AFP) Der Schauspieler Daniel Brühl will seine neue Rolle als Vater voll auskosten und trotzdem weiter arbeiten. "Wir bekommen ein Kind, und ich will das alles unbedingt miterleben", sagte der 38-Jährige der Zeitschrift "Gala" laut Vorabmeldung vom Mittwoch. "Natürlich höre ich jetzt nicht auf zu arbeiten, ich bin ja ein rastloser Typ, ich werde es nur von nun an besser dosieren", fügte er hinzu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.