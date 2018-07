Hamburg (AFP) Die Union ist einer neuen Umfrage zufolge in der Wählergunst weiter abgesackt. CDU und CSU kamen in dem am Mittwoch veröffentlichten Wahltrend des Magazins "stern" und des Fernsehsenders RTL nur noch auf 32 Prozent und damit auf den niedrigsten Wert seit Jahren. Die SPD legte demnach um einen Punkt auf 23 Prozent zu.

