Paris (AFP) In Frankreich ist ein Jugendlicher festgenommen worden, der sich zu einem Anschlag bereiterklärt haben soll. Der Verdächtige wurde am Mittwoch im Osten von Paris gefasst, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Ermittlerkreisen erfuhr. Der im September 2001 geborene Jugendliche habe sich "für eine Terrortat angeboten" und in Verbindung zu dem bekannten französischen Dschihadisten Rachid Kassim gestanden.

