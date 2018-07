Washington (AFP) Die US-geführte Militärkoalition im Kampf gegen den Islamischen Staat (IS) hat im Irak eine Fabrik zerstört, in der die Dschihadistengruppe offenbar Chemiewaffen herstellte. In dem Komplex nahe Mossul sei wahrscheinlich Chlorgas oder Senfgas produziert worden, sagte US-General Jeffrey Harrigian am Dienstag bei einer Video-Pressekonferenz. Zerstört wurde das Gelände, eine ehemalige Arzneimittelfabrik, demnach am Montag.

