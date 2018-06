Ottawa (AFP) Im obersten Leitungsgremium des Internationalen Währungsfonds wird bald wieder eine Frau sitzen: Kanada will eine Frau für den IWF-Gouverneursrat benennen, dessen 24 Plätze derzeit ausschließlich von Männern besetzt sind. Dies kündigte der kanadische Premierminister Justin Trudeau am Dienstag bei einem Besuch von IWF-Chefin Christine Lagarde in Ottawa an.

