Harare (AFP) Ein Gericht in Simbabwes Hauptstadt Harare hat am Mittwoch die Freilassung des Regierungskritikers Promise Mkwananzi angeordnet, der am 26. August inhaftiert wurde. Mkwananzi musste nach Angaben seines Anwalts eine Kautionszahlung von umgerechnet rund 90 Euro leisten, seinen Pass abgeben und wurde verpflichtet, sich jeweils freitags bei der Polizei zu melden.

