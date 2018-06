Peking (AFP) Zum chinesischen Mondfest hat der Taifun "Meranti" in der Stadt Fuzhou die Bewohner mit einem besonderen Schauspiel in Atem gehalten: Heftige Böen trieben einen riesigen aufblasbaren Mond durch die Straßen. Der Mond überrollte Autos und jagte einem Motorradfahrer einen solchen Schrecken ein, dass er sich eilends davon machte, wie am Donnerstag auf Fernsehbildern zu sehen war.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.