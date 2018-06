Görlitz (AFP) Im sächsischen Bautzen haben sich Rechtsradikale und Asylbewerber gewaltsame Auseinandersetzungen größeren Ausmaßes geliefert. Etwa 80 gewaltbereite Einheimische, die "in großer Zahl" dem rechten Spektrum zuzuordnen seien, standen am Mittwochabend etwa 20 jungen Flüchtlingen gegenüber, wie die Polizeidirektion Görlitz am Donnerstag mitteilte. Zwischen beiden Lagern sei es zu tätlichen und verbalen Auseinandersetzungen gekommen.

