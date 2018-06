Berlin (AFP) Kurz vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am Sonntag bleibt die SPD laut einer Umfrage in Führung. In einer am Donnerstag veröffentlichten Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Forsa für die "Berliner Zeitung" liegen die Sozialdemokraten bei 24 Prozent. Es folgen die CDU und die Grünen mit jeweils 17 Prozent, wobei die Grünen im Vergleich zu Ende August zwei Punkte verloren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.