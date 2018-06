Berlin (AFP) Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) erwartet vom bereits ausgehandelten Ceta-Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada ein Vorbild für die TTIP-Verhandlungen mit den USA. Ceta werde "dazu führen, dass wir alle anderen Abkommen, die schlechter sind, auf diesen Standard heben werden", sagte Gabriel am Donnerstag bei einem Treffen mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau in Montréal, wie in einem Video auf der Facebook-Seite Gabriels zu sehen war.

