Düsseldorf (AFP) Nach Berechnungen des Bundesarbeitsministeriums könnte das Rentenniveau künftig auf einen Wert unter 40 Prozent des aktuellen Durchschnittseinkommens sinken: Wie die "Wirtschaftswoche" am Donnerstag berichtete, will Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) in Kürze neue Berechnungen zur künftigen Entwicklung des Rentenniveaus vorlegen. Derzeit werde an einer Fortschreibung der Prognose bis zum Jahr 2045 gearbeitet.

