Singapur (SID) - Ferrari-Star Sebastian Vettel (Heppenheim) ist zuversichtlich, dass er beim Großen Preis von Singapur (Sonntag, 14 Uhr MESZ/RTL und Sky) seine einjährige Sieglos-Serie beenden kann. "Wir sollten wieder schnell sein", sagte der 29-Jährige vor dem Flutlicht-Spektakel: "Es wird schwierig, aber wenn Mercedes schwächelt, wollen wir da sein."

Vor einem Jahr hatte Vettel in Singapur sein bisher letztes Rennen gewonnen, damals ließ er den sonst so überlegenen Silberpfeilen von Weltmeister Lewis Hamilton und Nico Rosberg keine Chance. Doch seitdem muss Vettel auf seinen 43. Grand-Prix-Sieg warten, in der WM-Wertung liegt der Ex-Weltmeister hinter Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo sogar nur auf Rang vier.

Ferrari habe "bisher keine großartige Saison gehabt", räumte Vettel vor dem einzigen Nachtrennen des Jahres ein: "Aber wir arbeiten hart und sind zuversichtlich, dass wir die Lücke zur Spitze schließen können und wieder Rennen gewinnen. Wir schauen nach vorne."