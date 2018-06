Lindau (dpa) - Der rätselhafte Tod einer Neunjährigen in Lindau am Bodensee beschäftigt die Polizei. Heute soll die Leiche obduziert werden. Ermittler hatten das leblose Kind gestern in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gefunden. Seine Mutter befand sich in lebensbedrohlichem Zustand, ist inzwischen aber außer Lebensgefahr. Die Polizei geht nicht von einem Verbrechen durch Dritte aus, sondern eher von einem Familiendrama. Hinweise in der Wohnung ließen darauf schließen, dass die Mutter für die Tat verantwortlich sein könnte.

