Moskau (AFP) Die russische Armee hat den USA vorgeworfen, die Waffenstillstandsvereinbarung in Syrien nicht zu erfüllen. Der Militärsprecher Igor Konaschenkow warf der US-Regierung am Donnerstag vor, "rhetorischen Nebel" zu verbreiten, um "zu verdecken, dass sie nicht ihren Teil der Verpflichtungen erfüllt". Moskau und Washington hatten nach langen Verhandlungen eine landesweite Feuerpause zwischen Rebellen und Regierungstruppen erwirkt, die am Montagabend für zunächst 48 Stunden in Kraft trat.

