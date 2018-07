Washington (AFP) Die USA wollen im kommenden Jahr deutlich mehr Flüchtlinge aufnehmen als in diesem. Das Aufnahmekontingent werde um gut 30 Prozent auf 110.000 Flüchtlinge erhöht, kündigte der Sprecher des Weißen Hauses, Josh Earnest, am Mittwoch in Washington an. Rund 40.000 davon sollten aus der Region Nahost und Südasien kommen; in diesem Gebiet liegt auch das Bürgerkriegsland Syrien.

