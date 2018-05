Berlin (AFP) Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) reist in der nächsten Woche nach Moskau. Bei seinem Besuch am Mittwoch und Donnerstag in der russischen Hauptstadt wird der Vizekanzler von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Ob Gabriel auch den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen wird, konnte seine Sprecherin am Freitag noch nicht sagen.

