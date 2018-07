Singapur (SID) - Paddy Lowe, Technischer Direktor bei Mercedes, hat Gerüchte um einen Wechsel innerhalb der Formel 1 zu Ferrari um Ex-Weltmeister Sebastian Vettel (Heppenheim) dementiert. "Ich spreche nicht mit Ferrari und sie sprechen auch nicht mit mir. Ich bin glücklich, wo ich bin", sagte Lowe am Rande des Grand Prix von Singapur (Sonntag, 14 Uhr MESZ/RTL und Sky) gegenüber Auto Bild Motorsport.

"Ich arbeite für ein großartiges Team und tollen Leuten, komme gut mit Toto Wolff zurecht. Es gibt für mich keinen Grund zu wechseln", sagte Lowe. Zuletzt hatten italienische Medien spekuliert, Ferrari bemühe sich um die Dienste des Briten, um den Traditionsrennstall wieder an die Spitze zu führen. Lowe gilt als wichtiger Kopf hinter den Erfolgen der Silberpfeile.

Zuletzt hatte Lewis Hamilton mit Mercedes zwei WM-Titel in Serie gewonnen, auch in diesem Jahr kämpft der Brite mit seinem Teamrivalen Nico Rosberg (Wiesbaden) um die Krone in der Königsklasse. Vettel hatte sich bereits am Donnerstag wenig optimistisch gezeigt, dass Ferrari Lowe abwerben könnte. "Wenn ein Mann seines Kalibers verfügbar ist, muss man natürlich darüber nachdenken. Aber meines Wissens ist er nicht verfügbar", hatte der 29-Jährige gesagt.