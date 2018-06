Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. September 2016:

37. Kalenderwoche

261. Tag des Jahres

Noch 105 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Ariadne, Hildegard, Lambert, Robert

HISTORISCHE DATEN

2015 - Die FIFA entbindet ihren Generalsekretär Jérôme Valcke mit sofortiger Wirkung bis auf weiteres von seinen Aufgaben. Dem langjährigen FIFA-Funktionär wird Korruption vorgeworfen.

2014 - Auf den Fidschi-Inseln im Pazifik wird erstmals seit dem Militärputsch von 2006 wieder ein Parlament gewählt. Die Fiji-First-Partei des Putschistenführers Voreqe Bainimarama, der seit 2007 Interims-Regierungschef war, siegt mit großer Mehrheit.

2011 - Die Partei der russischen Minderheit Harmonie-Zentrum wird bei den lettischen Parlamentswahlen stärkste Kraft.

2006 - Die deutschen Hockey-Herren setzen sich in Mönchengladbach gegen den Olympiasieger Australien durch und werden erneut Weltmeister.

1991 - In Hoyerswerda (Sachsen) beginnen mehrtägige ausländerfeindliche Ausschreitungen.

1966 - Die erste Folge der Science Fiction-Serie "Raumpatrouille - Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffs Orion" wird im deutschen Fernsehen gesendet.

1931 - Die erste für die Öffentlichkeit bestimmte Langspielplatte mit 33 1/3 Umdrehungen pro Minute wird in New York vorgestellt.

1871 - Der Mont-Cenis-Eisenbahntunnel in den Westalpen wird eröffnet. Er gilt als erster großer Alpentunnel.

1787 - Die Delegierten von zwölf Bundesstaaten nehmen in Philadelphia (Pennsylvania) die von einer Bürgerversammlung ausgearbeitete Verfassung der Vereinigten Staaten an.

AUCH DAS NOCH

2007 - dpa meldet: Das Krankenhaus in Congleton in der nordwestenglischen Grafschaft Cheshire hat jetzt Strickkorb und Stricknadeln aus seinem Warteraum verbannt. So will die Klinik eine "sichere Umgebung" schaffen und verhindern, dass sich Menschen mit den Nadeln verletzen.

GEBURTSTAGE

1964 - Ursula Karven (52), deutsche Schauspielerin ("Wer liebt, lässt los")

1962 - Baz Luhrmann (54), australischer Filmregisseur ("Der große Gatsby")

1944 - Reinhold Messner (72), Südtiroler Bergsteiger und Buchautor, bestieg alle 14 Achttausender, ("Alle meine Gipfel", "Yeti")

1931 - Anne Bancroft, amerikanische Schauspielerin ("Die Reifeprüfung"), Oscar 1963 für "Licht im Dunkel", gest. 2005

1926 - Hermann Bausinger (90), deutscher Kulturwissenschaftler ("Volkskultur in der technischen Welt")

TODESTAGE

2014 - Wolfgang Held, deutscher Schriftsteller ("Einer trage des anderen Last"), geb. 1930

1994 - Karl Popper, österreichisch-britischer Philosoph ("Logik der Forschung"), geb. 1902