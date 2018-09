Berlin (AFP) Bei der Parlamentswahl in Russland werden nach Informationen der Zeitungen der Funke Mediengruppe fast doppelt so viele OSZE-Beobachter im Einsatz sein wie bei der Präsidentewahl 2012. Landesweit seien am Sonntag 466 Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) unterwegs, zitierten die Zeitungen (Freitagsausgaben) die zuständige OSZE-Organisation Odihr.

