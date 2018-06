Genf (AFP) Saftige Rechnung für krankhafte Eifersucht: Eine Französin soll in der Schweiz 90.000 Franken (82.300 Euro) für einen falschen Bombenalarm am Flughafen in Genf zahlen. Die Polizei habe der 41-Jährigen den Einsatz am 26. Juli in Rechnung gestellt, wie die Zeitung "Le Matin" am Freitag berichtete. In dieser Höhe sei die Zahlungsaufforderung für einen solchen Fall beispiellos.

