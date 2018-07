Bratislava (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Erklärung der sogenannten Visegrad-Staaten zu einer "flexiblen Solidarität" beim Umgang mit der Flüchtlingskrise begrüßt. Sie sehe in der Forderung der Länder Ungarn, Polen, Tschechien und der Slowakei, "flexibel vorzugehen, aber immerhin Lösungen zu suchen, durchaus einen positiven Ansatz", sagte Merkel am Freitag nach dem Treffen von 27 EU-Staaten in Bratislava. Es müsse mit diesen Staaten geklärt werden, "was sie sich genau vorstellen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.