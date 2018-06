New York (AFP) Der französische Kosmetikkonzern L'Oréal ist in den USA auf Zahlung von Schadenersatz in Millionenhöhe verklagt worden, weil ein Glättungsmittel das Haar der afro-amerikanischen Kundinnen nicht wie versprochen "voller und seidiger" machte - sondern laut Klage zu Haarausfall führte. Der Sammelklage hätten sich bereits 100.000 Betroffene angeschlossen, sagte der Anwalt Ben Meiselas von der Kanzlei Mark Geragos der Nachrichtenagentur AFP. Sie verlangten eine Entschädigung in Höhe von mindestens fünf Millionen Dollar (4,4 Millionen Euro).

