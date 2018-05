New York (AFP) Die Musikgrößen Stevie Wonder und Christina Aguilera werden ein Konzert zu Ehren der Poplegende Prince anführen. Wie die Familie des verstorbenen Künstlers am Freitag erklärte, findet die Veranstaltung am 13. Oktober in Saint-Paul in Princes Heimatstaat Minnesota im XCel Energy Center statt - dort hatte der Sänger selbst schon mehrere ausverkaufte Konzerte gegeben. Die 20.000 Tickets für die Ehrenshow sind ab Montag erhältlich.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.