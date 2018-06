Washington (AFP) Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat erstmals persönlich anerkannt, dass Präsident Barack Obama in den USA geboren wurde. "Präsident Obama ist in den USA geboren. Punkt", sagte Trump am Freitag in Washington, nachdem er wiederholt Zweifel an der Herkunft des ersten schwarzen US-Präsidenten geäußert hatte. Trumps Wahlkampfteam hatte am Donnerstag versichert, Trump glaube inzwischen, dass Obama in den USA geboren sei, doch bestätigte er dies zunächst persönlich nicht.

