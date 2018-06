Ulm (AFP) Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag einen Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Erbach in der Nähe von Ulm verübt. Fünf Bewohner seien mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei in Ulm mit. Die anderen Bewohner seien vorübergehend in einer anderen Unterkunft untergebracht worden. Die Polizei richtete eine Ermittlungsgruppe ein.

