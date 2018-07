Dallas (SID) - Linebacker Mark Nzeocha steht seinen Dallas Cowboys auch im zweiten Saisonspiel der US-Football-Profiliga NFL nicht zur Verfügung. Der 26-jährige Ansbacher leidet immer noch an den Folgen einer Achillessehnenverletzung, die er sich im zweiten Vorbereitungsspiel gegen die Miami Dolphins (41:14) zugezogen hatte.

Dallas tritt am Sonntag bei den Washington Redskins an. Das erste Saisonspiel hatten die Cowboys knapp mit 19:20 gegen die New York Giants verloren.