Paris (AFP) Wegen mutmaßlicher Anschlagspläne hat die französische Justiz gegen einen am Mittwoch festgenommenen Jugendlichen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dem 15-Jährigen werde die Bildung einer kriminellen Vereinigung im Zusammenhang mit einem terroristischen Vorhaben vorgeworfen, verlautete am Freitagabend aus Pariser Ermittlerkreisen. Der Schüler sei in Untersuchungshaft genommen worden.

