Leganés (SID) - Der spanische Fußball-Meister FC Barcelona hat in der Primera División dank seines Traumsturms eindrucksvoll zurück in die Spur gefunden. Eine Woche nach der peinlichen Heimniederlage gegen Aufsteiger Deportivo Alavés (1:2) setzten sich die Katalanen am Samstag bei Neuling CD Leganés mit 5:1 (3:0) durch. Atletico Madrid gab Sporting Gijon mit 5:0 (3:0) das Nachsehen.

Die Superstars Lionel Messi, Neymar und Luis Suarez ragten dabei heraus, auch Barcelonas deutscher Nationaltorwart Marc-André ter Stegen erhielt Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Sein Team zog durch den Sieg nach Punkten mit dem bisherigen Tabellenführer Real Madrid gleich, die Königlichen treten allerdings am Sonntag (20.45 Uhr) noch bei Espanyol Barcelona an.

Messi (15.), Suarez (31.) und Neymar (44.) sorgten bis zur Pause für die deutliche Führung, auch die jeweiligen Torvorbereitungen gingen auf das Konto des Trios. Kurz nach dem 2:0 hatte ter Stegen den Anschlusstreffer durch Darwin Machis mit einer starken Parade verhindert (34.).

Das 4:0 erzielte erneut Messi (55.) per Elfmeter - Neymar war im Strafraum gefoult worden. Mittelfeldspieler Rafinha, Bruder des Bayern-Profis Thiago, traf mit einem wuchtigen Schuss zum 5:0, bevor Gabriel (80.) per Freistoß den Ehrentreffer für Leganés erzielte.

Bei Atletico ragten Frankreichs EM-Star Antoine Griezmann (2./31.) und Fernando Torres (72./90.+1, Foulelfmeter) jeweils als zweifache Torschützen heraus. Außerdem traf Kevin Gameiro (5.).