Jerusalem (AFP) Vier Tage nach seinem Schlaganfall ist der frühere israelische Präsident Schimon Peres noch immer in einem ernsten Zustand. Der 93-Jährige sei weiterhin an ein Beatmungsgerät angeschlossen und werde mit Beruhigungsmitteln behandelt, sagte sein Arzt und Schwiegersohn Rafi Walden am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Sein Gesundheitszustand habe sich seit Dienstag verbessert. Dieser sei aber nach wie vor ernst, wenn auch stabil.

