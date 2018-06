Moskau (AFP) Wegen "technischer Probleme" hat Russland den in der kommenden Woche geplanten Start eines "Sojus"-Raumschiffes verschoben. Die Entscheidung sei nach mehreren Tests am Weltraumbahnhof Baikonur gefallen, teilte die Weltraumbehörde Roskosmos am Samstag mit. Mit dem Raumschiff sollten eigentlich am kommenden Freitag zwei Russen und ein US-Astronaut ins All starten. Wann ihr Flug zur Internationalen Raumstation ISS nun stattfindet, blieb zunächst offen.

