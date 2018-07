Beirut (AFP) In Syrien hat es nach Angaben von Aktivisten auch am Samstag wieder vereinzelte Gefechte gegeben. Unter anderem hätten Regierungstruppen die Rebellenhochburg Talbisse in der Provinz Homs im Zentrum des Landes bombardiert, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Dabei seien eine Frau und ein Kind getötet worden.

