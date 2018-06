Ibbenbüren (AFP) In Ibbenbüren in Nordrhein-Westfalen ist ein Auto in einen Kanal gestürzt. Zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren konnten sich nicht mehr retten und ertranken, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein 17-Jähriger konnte sich noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug befreien, er kam in ein Krankenhaus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.