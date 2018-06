Hannover (SID) - Der TSV Hannover-Burgdorf hat sich in der Handball-Bundesliga in die Spitzengruppe vorgearbeitet. Die Niedersachsen besiegten am vierten Spieltag die HSG Wetzlar am Sonntag mit 26:23 (11:11) und kletterten mit 6:2 Punkten auf den sechsten Platz. Tabellenführer ist nach dem 21:17 im Spitzenspiel am Samstag beim Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen Vize SG Flensburg-Handewitt (8:0).

Die ersten Saisonsiege feierten am Sonntag der SC Magdeburg (32:21 gegen den TBV Lemgo) und der SC DHfK Leipzig (33:31 beim HSC Coburg). HBW Balingen-Weilstetten wartet nach dem 23:23 (12:12) gegen GWD Minden noch auf den ersten Erfolg.