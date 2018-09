Berlin (AFP) Ab Dezember sollen auch Bahnfahrer in der zweiten Klasse kostenloses WLAN nutzen können. Am Montag startete der Einbau eines neuen, erheblich leistungsfähigeren WLAN-Systems in 250 ICE-Züge, wie die Deutsche Bahn (DB) in Berlin mitteilte. Die umgerüsteten Züge seien an einem neuen WLAN-Logo zu erkennen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.