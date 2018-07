Berlin (AFP) Die Spitzen der Linken sehen im Ergebnis der Abgeordnetenhauswahl in Berlin ein Signal für Rot-Rot-Grün im Bund. "Das Ergebnis macht Mut auf neue linke Mehrheiten", sagte die Parteivorsitzende Katja Kipping am Montag in Berlin. Grünen-Chef Cem Özdemir hatte zuvor allerdings gesagt, was in einem Bundesland geschehe, sei kein "Modell für den Bund".

