Berlin (AFP) Für die Spitze der Grünen wäre ein rot-rot-grünes Bündnis im Land Berlin keineswegs ein Signal für den Bund. "Was 2017 passiert, kann man erst 2017 sagen", sagte Parteichef Cem Özdemir am Montag in Berlin. Dies hänge auch von den Wahlergebnissen und den Inhalten ab. Es könne nicht gesagt werden, was in einem Bundesland geschehe, sei ein "Modell für den Bund".

