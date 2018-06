Wolfsburg (AFP) Die SPD hat auf ihrem Parteikonvent in Wolfsburg mit deutlicher Mehrheit dem umstrittenen EU-Freihandelsabkommen Ceta mit Kanada grundsätzlich zugestimmt. Allerdings verknüpften die Sozialdemokraten dies laut Parteikreisen am Montag in Wolfsburg mit der Forderung nach weiteren Klarstellungen und Konsultationen. Dabei gingen sie in einzelnen Punkten über den vom Parteivorstand vorgelegten Leitantrag hinaus.

