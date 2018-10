Stuttgart (AFP) Wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung ist ein 24 Jahre alter Syrer in einer Flüchtlingsunterkunft im Landkreis Böblingen festgenommen worden. Hinweise auf mögliche Anschlagspläne in Deutschland gab es nicht, wie das baden-württembergische Landeskriminalamt am Montag in Stuttgart mitteilte. Die Festnahme erfolgte demnach am Montagmorgen.

