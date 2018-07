Brüssel (AFP) Der Brite Julian King ist am Montag zum EU-Kommissar für Sicherheit ernannt worden. Der Europäische Rat teilte mit Ernennung gelte für die verbleibenden Zeit des laufenden Mandats der EU-Kommission, also bis zum 31. Oktober 2019. Am vergangenen Donnerstag stimmte bereits das Europaparlament der Ernennung zu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.