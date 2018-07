Madrid (AFP) Nach dem Fund von vier zerstückelten Leichen in einem Haus in Spanien vermutet die Polizei eine Vergeltungstat. Bei den Toten handelt es sich um ein brasilianisches Paar und ihre 2012 und 2015 geborene Söhne, sagte ein Polizeisprecher am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Das Haus weise keine Einbruchspuren auf, alle Türen und Fenster seien intakt.

