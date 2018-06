New York (AFP) Mit einem Appell zur Beendigung der Gewalt in Syrien hat UN-Generalsekretär Ban Ki Moon die Generaldebatte der Vereinten Nationen in New York eröffnet. Er rufe alle einflussreichen Kräfte in dem Bürgerkriegsland auf, "die Kämpfe einzustellen und Gespräche aufzunehmen", sagte Ban am Dienstag vor der UN-Vollversammlung in New York.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.