Berlin (AFP) Nach einem Messerangriff auf zwei Mitarbeiter des Sozialamts im Berliner Bezirk Neukölln ist der mutmaßliche Täter am Montagabend festgenommen worden. Wie die Berliner Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, trafen Beamte den 57-Jährigen einige Stunden nach der Tat im südöstlich gelegenen Stadtteil Oberschöneweide an. Der Mann habe sich widerstandslos festnehmen lassen. Sein Motiv war laut Polizei zunächst unklar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.