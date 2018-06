Schwerin (AFP) Zwei syrische Flüchtlinge im Alter von 13 und 18 Jahren sind in Schwerin von Unbekannten angegriffen und beschimpft worden. Der 18-Jährige sei dabei am Montagabend von mindestens einem Tatverdächtigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

