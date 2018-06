Potsdam (AFP) Technische Störungen beim Fahndungssytem Inpol der Bundespolizei haben am Dienstag an den deutschen Flughäfen teilweise zu Verzögerungen bei der Einreise geführt. Im Rahmen eines "geplanten, umfangreichen Inpol-Updates" seien bei der planmäßigen Nutzung des Ersatzauskunftssystems für etwa zwei Stunden Probleme aufgetreten, teilte das Bundespolizeipräsidium in Potsdam mit. Diese hätten durch "alternative Maßnahmen weitestgehend ausgeglichen" werden können.

