Stuttgart (SID) - Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart favorisiert bei seiner Trainersuche offenbar einen eher unbekannten Kandidaten. Das berichten Stuttgarter Medien. Sportvorstand Jan Schindelmeiser habe demnach noch keinen Kontakt zum ehemaligen Hoffenheimer Bundesliga-Coach Markus Gisdol aufgenommen, der zunächst als Favorit auf die Nachfolge des im Streit mit der Klubführung zurückgetretenen Jos Luhukay galt.

Stattdessen soll Schindelmeiser eine Überraschungslösung favorisieren. Als aussichtsreicher Anwärter gilt demnach Daniel Farke (39), der derzeit die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund in der Regionalliga West trainiert. "Das Einzige, was ich zum Thema Stuttgart sagen werde, ist, dass ich beim BVB einen Vertrag bis Sommer 2017 besitze, mich in Dortmund pudelwohl fühle und glücklich bin", sagte Farke dem RevierSport. An Spekulationen wolle er sich "nicht beteiligen".

Auch für Dortmunds U19-Trainer Hannes Wolf (35) sowie Hoffenheims U19-Coach Domenico Tedesco (31) soll sich Schindelmeiser interessieren. Überdies gilt David Wagner (44) als Kandidat, der jedoch vom englischen Zweitliga-Tabellenführer Huddersfield Town kaum loszueisen sein dürfte.

Einschließlich des Auswärtsspiels am Freitag (18.30 Uhr/Sky) beim VfL Bochum wird der VfB von Interimscoach Olaf Janßen betreut. "In dieser Phase kann es nicht primär um Schnelligkeit gehen", sagte Schindelmeiser zuletzt zur Trainersuche.