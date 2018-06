Berlin (dpa) - Die Zustimmung der SPD zum geplanten Freihandelsabkommen der EU mit Kanada ist bei den Linken auf scharfe Kritik gestoßen. "Der BDI gratuliert - Gabriel pariert", sagte Parteichef Bernd Riexinger der dpa in Berlin. Der SPD-Konvent in Wolfsburg war gestern mehrheitlich dem Kurs von SPD-Chef Sigmar Gabriel beim Ceta-Abkommen gefolgt, der Bundesverband der Deutschen Industrie begrüßte das. Riexinger kritisierte: "Die SPD bleibt in der Handelspolitik auf Kurs der Konzernlobby." Die Chance für einen Richtungswechsel zu Gunsten sozialer Politik sei verpasst worden.

